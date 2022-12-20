Falyalı cinayeti zanlıları Girne Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaya çıkarıldı

(Kamalı Haber) - ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE, MUSA ÇİÇEK GİRNE AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE İLK DURUŞMAYA ÇIKARILDI.

Mahkemede Ömer Tunç’un savunma avukatı Didem Koç, “PI duruşmasında sunulan bazı belge ve dosyalar tarafımıza verilmedi. İthama hazır değiliz. Duruşma için yeni gün talep ediyoruz” dedi.

Veyse Sare ve Musa Çiçek’in savunma avukatı Süleyman Özsoylular, “Belge ve dosyalar tarafımıza verildikten sonra hazır olacağız” dedi.

Savcı, “Bizim de data incelemesi raporları henüz tarafımıza ulaşmadı. Tüm evrakların taraflara iletilmesi için davanın ertelenmesinin uygun olacağını düşünüyorum” dedi. Yargıç, PI’da sunulan emare ve belgelerin incelenmesinin tamamlandığını söyleyerek davanın 13 Ocak 2023 saat 11.00’a ertelenmesine, zanlıların bu süre içerisinde tutukluluklarının devam etmesine karar verdi.