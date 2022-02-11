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Falyalı cinayeti! Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Yusuf Güneş ve Ömer Tunç yeniden mahkemeye çıkarıldı.

11 Şubat 2022 Cuma 16:53
Falyalı cinayeti! Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Yusuf Güneş ve Ömer Tunç yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis Müfettiş Murat Bayram, Yusuf Güneş ve Ömer Tunç’un 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Bayram, Ömer Tunç ile Yusuf Güneş’in 25 Ocak’ta birlikte KKTC’ye geldiklerini ve Tunç ve Güneş’in Falyalı ailesiyle iş ilişkisi olduğunu mahkemeye aktardı. Polis müfettişi Murat Bayram mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Türkiye Emniyet Müdürlüğü ile de istişare içinde çalıştıklarını ve orada da konu ile alakalı 3 kişinin tutuklandığını belirtti. Bayram zanlıların dışında da aranan şahıslar olduğunu, olay yerinden alınan 59 adet 7.62 mm boş kovan, 9 adet 7.62 mermi çekirdeği, 5 adet 9 mm kovan, soruşturma kapsamında alınan DNA, toprak, parmak izi örnekleriyle ilgili Ankara'ya bugün ekip gönderileceğini söyledi. Polis ayrıca olayda birden çok silah kullanıldığının tespit edildiğini bu bağlamda araştırmalar yapıldığını ifade etti. Polis Müfettişi Bayram olayda şüpheli görülen ve tespit edilen kiralık araçların içerisinde olayda kullanıldığına inanılan bazı emareler bulunduğu konu araçların olay öncesi ve sonrasına ilişkin GPS verilerinin incelendiğini belirterek soruşturmanın birçok birimde görevli polisler tarafından yürütülmekte olduğunu aktardı. Polis müfettişi Bayram aktarmış olduğu olgular ışığında zanlıların tahkikat maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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