Falyalı cinayeti! Zanlı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak tutuklanan Ömer Tunç yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis Müfettiş Murat Bayram, Ömer Tunç’un 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıdan bir gün sonra tutuklandığını söyledi. Bayram, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye’de tutuklanan, Mustafa Söylemez’in, olay yerinden kaçtıktan sonra araç değiştirerek, GPS’i bulunan kiralık bir araçla Ercan Havaalanı’na gittiğini, Doğanköy’de ise durduğunun tespit edildiğini belirtti. Bayram, Söylemez’e ait mont ve ayakkabıların GPS aracılığıyla bulunduğunu kaydetti. Bayram, zanlılar Musa Çiçek ve Veysel Sarı’nın ise dün mahkemeye çıkarıldıktan sonra, zanlı Çiçek’in polise cep telefonunu attığı yeri itiraf ettiğini anlatarak, cep telefonunun bulunarak, emare olarak alındığını ifade etti. Bayram ayrıca aynı itirafla, Sarı’nın olay sırasında kullandığı kıyafetlerin de bulunduğunu belirtti.

Bayram, olayla ilgili 300 kişinin sorgulandığını, 100’e yakın ifade temin edildiğini, 70-80 ifade daha temin edileceğini öngördüğünü söyledi. 80’e yakın kamera kaydının olduğunu söyleyen Bayram, kayıtların hepsinin olayla ilgili olmadığını, ayrıştırma yapılması gerektiğini kaydetti. Yeni bulgular bulacaklarına inandıklarını vurgulayan Murat Bayram, olayda kullanılan 4 araç bulduklarını, 2 araç daha olduğuna inandıklarını belirtti. Bayram, aranan 2 şahıs daha olduğunu da kaydetti.

Türkiye’de de olayla ilgili 6 tutuklu olduğunu söyleyen Bayram, istişarelerinin devam ettiğini dile getirdi. Bayram, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya tki edeceğini ifade ederek, tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti.

Zanlı avukatı ise, zanlının olay sırasında bir otelde kumar oynadığını savundu. Bayram, bu yönde tespit olmadığını söyledi. Murat Bayram, zanlıyı, 8 Şubat’ı, 9 Şubat’a bağlayan gece yarısı bir casinoda yakaladıklarını belirtti. Murat Bayram ayrıca, zanlının olay yerinde olduğuna ve olayla birebir bağlantısı olduğunu dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Öte yandan zanlı avukatı, zanlının kendisine can güvenliği olmadığını söylediğini aktardı. Bunun üzerine Savcı, zanlının, KKTC’nin en güvenli yerinde tutulduğunu ifade etti. Zanlı avukatı, zanlının kalp çarpıntısı sorunu olduğunu da belirterek, kardiyolog kontrolünden geçirilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının tutukluluk süresinin 7 gün uzatılmasına karar verdi. Ayrıca avukatın talebi üzerine, zanlının devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.