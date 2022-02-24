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Falyalı cinayeti: "Yeni araçlar tespit edildi, aranan 2 şahıs var"

Çatalköy’de meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

24 Şubat 2022 Perşembe 22:54
Falyalı cinayeti: "Yeni araçlar tespit edildi, aranan 2 şahıs var"

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde olguları aktaran Polis Müfettişi Murat Bayram, tüm zanlıların gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Yeni emareler olduğunu ifade eden Bayram, bunların analiz için Türkiye’ye gönderileceğini, bu yönde gerekli girişimlerin yapıldığını kaydetti.

Yeni araçlar tespit edildiğini açıklayan Bayram, GPS’i olan araçların detaylı incelemesinin yapıldığını bildirdi.

Kamera incelemelerinin de devam ettiğini dile getiren Bayram, yeni bulgular tespit edildiğini, 10 yeni kamera kaydına daha ulaşıldığını kaydetti.

Halen aranan 2 şahıs olduğunu bildiren Bayram, zanlılar ve maktullerin telefonlarında DATA incelemesinin de devam ettiğini söyledi. Murat Bayram, sonuçlar neticesinde yeni bulgulara ulaşacaklarına inanç belirtti.

Türkiye’deki 8 şahıstan 3’ünün adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldığını, 5’inin ise cezaevine gönderildiğini belirten Bayram, Türkiye’den gerekli resmi yazıların gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Sorgulanması gereken 40 kişi daha olduğunu ifade eden Murat Bayram, zanlıların tutukluluk sürelerinin 8 gün uzatılmasını talep etti.

Mahkeme,, 3 zanlının tutukluluk sürelerinin 8 gün uzatılmasına karar verdi.

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