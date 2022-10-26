banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstel: Reformlar devam edecek
Üstel: Reformlar devam edecek
Öztürkler: Yeni bir sayfa açıyoruz
Öztürkler: Yeni bir sayfa açıyoruz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Özlem Diker açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Özlem Diker açıklaması
Uyurken kulaklığı yuttu
Topçu Atışları Yapılacak
Topçu Atışları Yapılacak
banner405

Falyalı cinayeti davası sürüyor

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 21:37
Falyalı cinayeti davası sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, 12 ve 13’üncü tanıkları da dinletti.

12’inci tanık PGM Olay Yeri İnceleme Uzmanı Emre Taşdan, mahkemeye yaptığı icraatlar hakkında bilgi verdi, olay yerinde çektiği fotoğrafları, topladığı kanıtları emare olarak sundu. Daştan, sunduğu emareler arasında Falyalı cinayetiyle ilgili Türkiye’de tutuklu yargılanan Mustafa Söylemez ile ilgili bilgiler dikkat çekti.

Daştan, Söylemez’in Ercan Havaalanı’na gitmek için kullandığı ZSS 211 plakalı kiralık araçtan çıkan eldiven, pet şişleler, araç paspasları, paspaslar üzerinden alınan toprak, peçete, Söylemez adına düzenlenmiş kiralık araç sözleşmesi, araca ait diğer evrakları emare olarak sundu. Daştan, bazı emarelerin Türkiye Cumhuriyeti Kriminal Laboratuvarında incelendiğini açıkladı. Daştan, 29 emareyle ilgili parmak izi incelemesi yaptığını da belirtti.

Yapılan inceleme sonucu Alsancak’ta sanıklar Veysel Sare ve Musa Çiçek’in kaldığı evde bulunan bir adet cep telefonunun üzerinden 2, Falyalı’ya ait SL001 plakalı araçtan 4 parmak izi örneği alındığını belirtti.

Daştan emareleri incelenmek üzere polis çavuşu Celal Erden’e teslim ettiğini ifade etti.

Daha sonra PGM Foto Parmak İzi, Teknik Görüntüleme ve Olay Yeri Uzmanı polis çavuşu Celal Erden tanık kürsüsüne çıktı.

13’üncü tanık Erden, ele geçirilen cep telefonu üzerinde tespit edilen 2 adet parmak izinin de sanık Musa Çiçek’e ait olduğuna dair tespit yaptığını söyledi.

Erden, SL 001 plakalı aracın üzerinde tespit edilen parmak izlerinin ise Halil Falyalı’nın koruması Türkistan Gülce’ye ait olduğunu dile getirdi.

Erden, ancak olayla ilgili şubeye teslim edilen ZPH 927 plakalı aracın üzerinde belirlenen parmak izlerinin incelenecek duruma olmadığı için incelenemediğini ifade etti.

Teknik tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma bugün saat 11.30’a ertelendi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü iş kazasında zanlılar tutuksuz yargılanacak!
Ölümlü iş kazasında zanlılar tutuksuz yargılanacak!
Ülkede kaçak oldukları tespit edilen 21 kişi tutuklu yargılanacak
Ülkede kaçak oldukları tespit edilen 21 kişi tutuklu yargılanacak
Mahkemede, suçun ciddiyetine dikkat çekildi!
Mahkemede, suçun ciddiyetine dikkat çekildi!
Bankadan para çekmek için başkasının pasaportunu kullandı!
Bankadan para çekmek için başkasının pasaportunu kullandı!
Sahte kimlik ile ülkeye giriş yapmak istedi!
Sahte kimlik ile ülkeye giriş yapmak istedi!
40 gram kokain ve yarım kilo hintkenevirine 4 yıl 6 ay hapis cezası
40 gram kokain ve yarım kilo hintkenevirine 4 yıl 6 ay hapis cezası
RASEL 12 AY HAPİS YATACAK
RASEL 12 AY HAPİS YATACAK
KAÇAK OPERASYONU
KAÇAK OPERASYONU
Saldırganları aracı ile kaçırdı
Saldırganları aracı ile kaçırdı
Tuzruhu ile saldırı silahı yaptı
Tuzruhu ile saldırı silahı yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim