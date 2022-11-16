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Falyalı cinayeti davası sürüyor

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 18:19
Falyalı cinayeti davası sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, cinayet soruşturmasını yürüten tahkikat sorumlusu Müfettiş Murat Bayram dinlenmeye devam etti.

Bayram cinayet soruşturmasında yaptığı çalışmaları aktarırken, dava yarın saat 15.00’e ertelendi. Davada yarın tahkikat memurunun şahadetinin bitmesi ve davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesi bekleniyor.

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