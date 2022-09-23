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Falyalı cinayeti davası 29 Eylül'e ertelendi

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

23 Eylül 2022 Cuma 19:41
Falyalı cinayeti davası 29 Eylül'e ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, dava dosyasının tamamlanması için ek süre talep etti. Mahkeme, dosyanın duruşma aşamasına gelmesi için davayı 29 Eylül 2022 tarihine erteledi. Davanın ilk duruşmalarının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

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