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Falyalı cinayeti davası 10 Kasım'a ertelendi

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

03 Kasım 2022 Perşembe 20:45
Falyalı cinayeti davası 10 Kasım'a ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, polis memuru Hasan Gökyay, Sivil Hizmet Görevlisi Resmiye Damdelen ve Sivil Hizmet Görevlisi Ender Şener’i tanık kürsüsüne çıkardı. Tanıklar cinayetle ilgili elde ettikleri Mobesse ve güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye emare olarak sundu.

Kamera görüntülerinin olduğu CD’lerin sunulmasının ardından dava 10 Kasım 2022 tarihine ertelendi.

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