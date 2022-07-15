Falyalı cinayeti: Dava 22 Temmuz'a ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı VE Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, Türkiye ile bağlantılı yapılan geniş çaplı soruşturmada, duruşmada mahkemeye sunulacak evrakların henüz tamamlanmadığını dile getirerek, ek bir süre daha talep etti.

Mahkeme, dosyanın duruşma aşamasına gelmesi için birtakım eksikliklerin olduğuna dikkati çekerek davayı 22 Temmuz tarihine erteledi.