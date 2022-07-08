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Falyalı cinayeti: Dava 15 Temmuz'a ertelendi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı VE Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

08 Temmuz 2022 Cuma 21:19
Falyalı cinayeti: Dava 15 Temmuz'a ertelendi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı VE Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, soruşturmanın KKTC ve Türkiye'de çok yönlü olarak devam ettiğini hatırlattı. Savcı Hidayet, mahkemeden davayla ilgili yeni emarelerin dosyaya eklendiğini ayrıca dava tanığı sayısının 208 den 225’e yükseldiğini kaydetti. Savcı Ali Hidayet bu olgular ve eklemeler ışığında dosyanın genişletildiğini ve bu bağlamda süreye ihtiyat olduğunu belirterek süre talep etti. Bu talep üzerine mahkeme davayı 15 Temmuz tarihine erteledi.

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