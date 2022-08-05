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Falyalı cinayeti: Dava 12 Ağustos'a ertelendi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

05 Ağustos 2022 Cuma 17:13
Falyalı cinayeti: Dava 12 Ağustos'a ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, dava dosyasının tamamlanma aşamasına geldiğini ve soruşturmanın hala devam ettiğini beyan etti.Savcı Ali Hidayet mahkemeden dava dosyasının tamamlanabilmesi için ek süre talep etti.

Mahkeme, dosyanın duruşma aşamasına gelmesi için davayı 12 Ağustos  tarihine erteledi.

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