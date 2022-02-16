Falyalı cinayeti.. 2 araç ve 2 kişi aranıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Halil Falyalı ve Şöförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan Yusuf Güneş ve Ömer Tunç' un ardından ülkeye yasadışı yollardan tekne ile ülkeye giriş yapan ve yapılan operasyonla tutuklanan zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettişi Murat Bayram olayla ilgili olguları aktardı. Bayram, zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis zanlıların geniş çaplı soruşturma neticesinde Alsancak' da gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlıların kaldıkları evde tespit edilerek makul kuvvet kullanılarak tutuklandıklarını belirtti. Bayram zanlıların kaldıkları evde yapılan aramada küvet altında naylon içerisine gizlenmiş 9mm tabanca ve mermiler bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suç üstü tutuklandığını ve zanlı Sarı'nın gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde ülkeye Alanya' dan tekne ile yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını ve kalmakta oldukları evi Türkiye'de mesele ile ilgili olarak tutuklanan Mustafa Söylemez'in kiraladığı beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis Müfettişi Murat Bayram zanlıların ayrıca başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte ehliyetler ile araç kiraladığını ve konu ehliyetleri zanlı Musa Çiçek'in temin ettiğini tespit edildiğini söyledi. Bayram, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Bayram, Sarı ve Çiçek'in evinde bulunan 9 mm çapındaki silahın Ankara'da silahla yaralama olayında yaralanan Ali Maytalman olayında kullanıldığının tespit edildiğini ifade etti.

Bayram,300’den fazla şahıstan soruşturma yapıldığını 100’e yakın ifade temin

edildiğini belirten,80 güvenlik kamerası temin edilerek incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS - MOBESE) incelemelerinde olayda kullanılan 4 aracın tespit edilerek emare alındığını belirten Bayram, 2 aracın daha olduğunun ve söz konusu araçların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bayram, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişinin daha arandığını söyledi.

Zanlı Veysel Sarı'nın ifadesi ışığında Türkiye’de 1 kişinin daha tespit edilerek tutuklandığını belirten Bayram Türkiye’de tutuklu sayısının 6'ya ulaştığını kaydetti.

Bayram, zanlılar Sarı ve Çiçek'in parmak izi ile kıyafetlerinde DNA barut izi ve swap incelemeleri için Türkiye’ye analize emare gönderildiğini belirtti.

Bayram, Türkiye’de tutuklanan Mustafa Söylemez'in olay yerinden Doğanköy bölgesine doğru kaçarken dere yatağı kenarında durarak giydiği montu ve ayakkabılarını attığını tespit ettiklerini belirtti.

Bayram, mont ve ayakkabılarda barut artığı ile gerekli DNA analizlerin yapılacağını kaydetti. Soruşturmanın sürdüğünü iade eden bayram zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.