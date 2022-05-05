banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugün yağmur bekleniyor
Bugün yağmur bekleniyor
Üstel-Çavuşoğlu-Taçoy
Üstel-Çavuşoğlu-Taçoy
1 kişi hayatını kaybetti
1 kişi hayatını kaybetti
Üvey kızına cinsel saldırıda bulundu
Üvey kızına cinsel saldırıda bulundu
Nizam, teşvik uygulamasının neden yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi
“Verimli topraklar betonlaşıyor”
banner404

Evrak sahtelemeden 5 gün tutuklu kalacaklar...

Lefkoşa'da meydana gelen "Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme Ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs Etme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İlyas Tepeli , Muhammed Demirkol ve Doğan Süzal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 14:09
Evrak sahtelemeden 5 gün tutuklu kalacaklar...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Lefkoşa'da meydana gelen "Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme Ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs Etme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İlyas Tepeli , Muhammed Demirkol ve Doğan Süzal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlıların 1 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçmek için gelen ve KKTC' de turist olarak bulunan İlyas Tepeli vizesiz geçiş yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu ve kendi adına isdar olunan sahte YA5711305 numaralı İtalya Pasaportunu ve CA592477 numaralı Italya kimliğini, yine ayni tarihte ve saatte Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda, KKTC'den Güney Kıbrıs' a geçmek için gelen ve KKTC'de turist olarak bulunan Muhamed Demirkol , Mert İsmail adına isdar olunan 647895838 numaralı Bulgaristan kimliğini ve 387276877 numaralı Bulgaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürerek işlem yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilip tutuklandıklarını anlattı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Doğan Süzal'in mesele ile bağlantısı tespit edilmiş olup derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin hali hazırda yeni başladığını zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılacağı belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Market hırsızı tutuklandı...
Market hırsızı tutuklandı...
Üvey kızına cinsel saldırıda bulundu
Üvey kızına cinsel saldırıda bulundu
İçki çaldığı markete tekrar gidince tutuklandı
İçki çaldığı markete tekrar gidince tutuklandı
Sahte pasaportla Güney'e geçmeye çalıştılar
Sahte pasaportla Güney'e geçmeye çalıştılar
Belindeki silahı düşürmüştü, cezaevine gönderildi
Belindeki silahı düşürmüştü, cezaevine gönderildi
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
2'si tutuklu 3'ü tutuksuz yargılanacak
2'si tutuklu 3'ü tutuksuz yargılanacak
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Girne'de 2 bin 250 Dolar ve 50 Euro sahte para ele geçirildi
Girne'de 2 bin 250 Dolar ve 50 Euro sahte para ele geçirildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim