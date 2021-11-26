Evrak sahteleme ve tedavüle sürme iddiasıyla tutuklanmıştı

10 – 12.11.21 tarihleri arasında Gazimağusa ‘da çalışmakta olduğu şirket adına yurt dışında faaliyet gösteren bir bankadan 32 milyon Euro paranın havale edilmesini ve bu paranın 4 milyon 480 bin Euro miktarının M.A.A adına havale edilmesini sağlamak maksadıyla havalenin edileceği banka adına bir taahhüt belgesi hazırlayıp konu belge üzerine banka yetkilileri adına imza atıp sahteledikten sonra konu belgeyi tasdik memuruna verip tasdik ederek tedavüle sürdüğü iddiasıyla Belçika uyruklu Jackie Julien Dewitte 24.11.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmış ve 25.11.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 26.11.21 tarihinde Evrak sahtelemek ve tedavüle sürme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan kol yemin altında verdiği şahadetinde, İskele ‘de ikamet etmekte olan zanlının 10-12.11.21 tarihleri arasında Gazimağusa ‘da çalışmakta olduğu şirket adına yurt dışında faaliyet göstermekte olan bir bankadan 32 milyon Euro paranın havale edilmesi ve bu paranın yüzde 14 komisyonluğa tekabül eden 4 milyon 480 bin Euro paranın M.A.A adına havale edilmesini sağlamak maksadıyla havalenin yapılacağı banka adına bir taahhüt belgesi hazırlayıp konu belge üzerine ilgili banka yetkilileri adına imza atıp sahteledikten sonra konu belgeyi tasdik memuruna tasdikleyip tedavüle sürdüğünü söyledi.

Olayın 12.11.21 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinen Kol, zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini ve 24.11.21 tarihinde tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili gönüllü bir ifade veren zanlının suçlamaları ret ettiğini söyleyen Kol, bir soru üzerine zanlının belgeyi kendisinin hazırlamadığı ancak işlem hakkında bilgisi olduğu yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Zanlıdan alınan el yazı örneklerinin incelenmek üzere uzmana gönderildiğini söyleyen tanık, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan zanlının yargılanıncaya değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 20 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 şahsın 100 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)