Evrak sahteledi cezaevine gönderildi...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçu işleyen zanlı Mohammad Saleh Rasheed Rasheed tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Awwat, olguları aktardı. Polis, zanlının Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 18 Nisan’da Lokmacı Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tasarrufunda bulunan ve kendi adına önceden sahtelenmiş olduğu Birleşik Arap Emirlikleri pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını ve yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.