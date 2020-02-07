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Evlerinde Hint Keneviri Yetiştiren Öğrencilere 6 Şar Gün Ek Tutukluluk

Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundurduklarına dair alınan bilgi ışığında Gazimağusa’da bir apartmanın dairesinde Kırgizistan uyruklu Nurbek Orozov ve Yrskeldi Ruslan Uulu huzurunda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı.

Evlerinde Hint Keneviri Yetiştiren Öğrencilere 6 Şar Gün Ek Tutukluluk

Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundurduklarına dair alınan bilgi ışığında Gazimağusa’da bir apartmanın dairesinde Kırgizistan uyruklu Nurbek Orozov ve Yrskeldi Ruslan Uulu huzurunda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı.

07 Şubat 2020 Cuma 19:49
Evlerinde Hint Keneviri Yetiştiren Öğrencilere 6 Şar Gün Ek Tutukluluk

Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundurduklarına dair alınan bilgi ışığında Gazimağusa’da bir apartmanın dairesinde Kırgizistan uyruklu Nurbek Orozov ve Yrskeldi Ruslan Uulu huzurunda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı.

Arama sonucunda, ikametgâhın muhtelif yerlerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 31 gr madde ve bakımı yapılan bir metre uzunluğunda Hint keneviri olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındıktan sonra zanlılar tutuklandı.

Sürdürülen tahkikatta, zanlıların bahse konu maddeleri Ocak ayı sonu Şubat ayı başlarında Libya uyruklu Ali İdris Hassan Elgatlawi’den 600 Euro karşılığı 42 gr olarak alındığının öğrenilmesi üzerine, aynı gün temin edilen arama emriyle Elgatlawi ve Malek Mohammed Y.El Henshiri’ nin Gazimağusa’da bahriyeli sokakta ikamet ettikleri konutta ve huzurlarında arama yapıldı.  Arama esnasında konutun çeşitli yerlerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde ve MDMA türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 9 adet Extacy hap bulunarak emare alındıktan sonra tutuklanmış, 5.2.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri verilmişti.

Zanlılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak tahkikatın salimen yürütülebilmesi maksadıyla haklarında 6 şar gün tutukluluk emri verildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktarmak suretiyle anımsatmada bulundu. Yıldırım şahadetinde, alınan bilgi ışığında 4.2.20 tarihinde zanlı 1 ve 2 nin kaldığı ikametgâhta arama yapıldığını söyledi. İkametgâhın çeşitli yerlerinde gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 31 gr madde bulunarak emare alındığına değinen Yıldırım, zanlı 1’ e ait yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde özel düzenekle hazırlanmış ışık ve ısı sistemleri, elektrik aksamları, serinletici düzeneklerin orta yerinde siyah bir çöp bidonu içerisinde hazır toprağa ekili vaziyette bir metre boyunda Hint keneviri olduğuna inanılan bitki, bir adet hazır toprak poşeti, düzenek ve elektronik aletler ile bu aletlere ait boş kutuların tespit edilerek emare alındığını ve zanlı 1 ile zanlı 2 nin tutuklandığını belirtti.

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Zanlı 1 ve 2 den yapılan soruşturma neticesinde bahse konu maddelerin ocak sonu şubat başı arasında zanlı 3 den 600 Euro karşılığı 43 gr olarak alındığının tespit edildiğini aktaran Yıldırım zanlı 3 ve zanlı 4’ ün birlikte ikamet ettikleri Bahriyeli sokaktaki ikametgâhlarında mahkeme emriyle huzurlarında arama yapıldığını belirtti. Mutfak bölümünde buzdolabında poşetler içerisinde ve naylona sarılı MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet Extacy hap ile kuş kafesinin arkasına gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Yıldırım zanlı 3 ve 4 ün de suçüstü hali tutuklandıklarını belirtti.

Zanlı 1 ve 2 nin itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerine değinen Yıldırım, zanlı 3’ ün sadece haplarla ilgisi olduğu yönde beyanı olduğunu zanlı 4’ ün ise suskunluğunu koruduğunu belirtti.

Zanlı 4 ün kullanımındaki araç içerisinde bulunan ve emare alınan zanlı 3 e ait I phone marka cep telefonunun ön incelemesinde içerisinde suça bağlayıcı görüntülerin tespit edildiği, detaylı inceleme için PGM’ne gönderildiğine vurgu yapan Yıldırım, tahkikatın henüz tamamlanmaması nedeniyle zanlılar aleyhine 8 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı savcısının talep edilen süreyi 6 gün olarak sınırlamasından sonra kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 6 şar gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
GazimagusaHint KeneviriYetiştiriciliği
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