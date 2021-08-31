Evlat acısı Takımcılar'ı yakalattı

Olay nasıl olmuştu?

Gaziköy’de 15 Ağustos akşamı hırsızlık meselesiyle ilgili şüpheli gördüğü İbrahim Takımcılar ile Gökhan Takımcılar’ı sorgulayan polis mensuplarından biri, Gökhan Takımcılar tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.

Ardından Gökhan Takımcılar yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs’a kaçmış, İbrahim Takımcılar ise akrabasının evinde tespit edilerek tutuklanmıştı.

Polisi yaralayarak Güney Kıbrıs’a kaçan Gökhan Takımcılar, dün Kırklar’daki askeri yasak bölgede tespit edilerek tutuklanmıştı.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre 29 Ağustos Pazar günü 2 aylık bebeğini kaybeden Gökhan Takımcılar, akşam saatlerinde kaçak olarak bulunduğu Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçiş yaptı.

Ardından Güney Kıbrıs’a tekrardan dönen Takımcılar, bu kez de bugün öğle saatlerinde gerçekleşen bebeğinin cenazesi için yeniden Kuzey’e geçmeye çalıştı.

Öğle saatlerinde, hayatını kaybeden yeni doğmuş 2 aylık bebek için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze için yasa dışı yollardan Kuzey'e geçiş yapmak isteyen Takımcılar asker tarafından tespit edildi, yakalanarak polise teslim edildi.

Çaldığı araçta uyuşturucu da bulundu

Öte yandan Gökhan Takımcılar’ın çaldığı araç da bulundu, araçta uyuşturucu tespit edildiği öğrenildi.