Evinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulundu

Evinde patlayıcı madde olduğuna dair 15.3.19 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda, Beyarmudu sakini S. Y’ın evinde Polis tarafından yapılan aramada, garaj içerisinde beyaz renk oda parfüm kutusu içerisinde naylona sarılı vaziyette uyuşturucu madde olduğuna inanılan 32 adet extacy hap bulunarak emare olarak alındı ve zanlı tutuklandı.

16.3.19 tarihinde tutukluluk talebiyle zanlı Gazimağusa Kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Nurettin Erginer işlenen suç ile ilgili mahkemeye bilgi verdi. Zanlının mesele ile ilgili itiraf niyetinde gönüllü bir ifade verdiğini, konu hapları ismini ve soy ismini verdiği bir şahıstan aldığını söylediğini ancak bu şahsın henüz bulunamadığını belirterek tahkikatın selameti bakımından 3 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Olguları dinleyen yargıç zanlının 3 gün süreyle Poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Polis tahkikat devam etmektedir. (MHA)