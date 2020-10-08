Evinde yapılan aramada tabanca bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı Mehmet Göktepe bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında tabanca, 148 addet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti. Polis soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.