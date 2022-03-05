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Evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Girne'de hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yapılan ev aramasında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ali Yemenici mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Mart 2022 Cumartesi 15:42
Evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne'de hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yapılan ev aramasında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ali Yemenici mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen 4 Mart 2022 tarihinde 20:00-20:40 saatleri arasında Girne’de zanlı Ali YEMENİCİ’nin  ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda gerçekleştirilen aramada, ikametgahın salon kısmında bulunan orta sehpa üzerinde beyaz naylona sarılı yaklaşık 5 gr. Ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile, yine sehpa üzerine siyah renkli metal öğütücü içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis zanlı Yemenici'nin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ifadenin teyit ve tekzibi yapılacağını belirterek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GirneUyuşturucu
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