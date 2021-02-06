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Evinde uyuşturucu bulundu!

Kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 7 gr ağırlığında madde ve Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık bir adet sigara bulunan İsmail Güloğlu narkotik polisi tarafından tutuklanarak uyuşturucu madde ve ucu yanık sigara emare olarak zapt edildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 15:48
Evinde uyuşturucu bulundu!
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Tutuklanan zanlının Covid 19 tedbirleri gereği PCR testinin yapıldığı, neticenin ne zaman çıkacağının belli olmaması nedeniyle bugün 06.02.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yapılan tutukluluk duruşması iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı’nın talebi, savunma avukatının itirazda bulunmaması ve yargıcın izin vermesiyle gıyabında yapılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tanık Polis memuru Osman Üreten yemin altında verdiği şahadetinde zanlının kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla mahkemede hazır bulunduğunu söyledi. PM Üreten şahadetine devamla, 05.02.21 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlının Gazimağusa’daki ikametgahında mahkeme emri gereği arama yapıldığını söyledi.

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Yapılan aramada ikametgahın yatak odasındaki komodin üzerindeki küllük içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık bir adet sigara ve komodin çekmecesi içerisinde mavi renk naylon poşet parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 7 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Ayni gün zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi 10.01.21 tarihinde soy ismini verdiği Afrika’lı bir şahıstan 8 gr olarak aldığını, bir kısmını tükettiği yönünde gönüllü bir ifade verdiğine dikkat çeken tanık polis, ifadesinin ardından zanlının sağlık kontrolü ve PCR testinin yapıldığını ancak sonucun henüz alınamadığını belirtti.

Emarelerin hafta sonu olması nedeniyle gerekli inceleme ve analiz için uzmana gönderilemediğine değinen tanık polis, temin edilecek tutukluluk süresi içerisinde gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağına ve soy ismi belli şahsın bulunabilmesi için soruşturma yapılacağına vurgu yapan tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde gıyabında emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Güloğlu
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