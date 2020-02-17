Evinde Uyuşturucu Bulundu!

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da zanlı Hesham Rashid A. Benali’nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Halil Dümenci, 13 Şubat’ta Lefkoşa’da zanlı Hesham Rashid A. Benali’nin evinde yapılan aramada, salonda bulunan çekyat üzerindeki tabağın içinde yarım gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan ve üzerinde kalıntı olan 10 Euro ile 30 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Polis, zanlının ikametgâhındaki yatak odasında ise bir adet öğütücü ve yarım gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyleyerek, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde tutuklu beklemesine emir verdi.