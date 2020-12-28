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Evinde silah bulunan zanlı 18 ay hapis yatacak!

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca ve mermiler bulunan Mehmet Göktepe 18 ay hapis cezası aldı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 16:20
Evinde silah bulunan zanlı 18 ay hapis yatacak!
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca ve mermiler bulunan Mehmet Göktepe 18 ay hapis cezası aldı. Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında tabanca, 148 addet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi bulunmuştu. Göktepe’nin tabancayı GKK’da görevli olduğu dönemde helikopterle Türkiye’den getirdiği, mermilerin ise GKK’ya ait olduğu belirlenmişti.  

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Umut İnan açıkladı. İnan, sanık Mehmet Göktepe’nin mahkum olduğu suçların ciddiyet, vahamet ve artış gösteren suçlardan olduğuna değindi. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet GöktepeTabanca
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