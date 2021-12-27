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Evinde satışa hazır uyuşturucular bulundu

Uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Eser Berkol mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 14:45
Evinde satışa hazır uyuşturucular bulundu

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Eser Berkol'un Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma, Tasarrufu ve verme suçuna methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 26.12.2021 tarihinde Lefkoşa’da, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu zanlı Eser Berkol'un (E-39) ikametgâhında yapılan aramada; satışa hazır paketlerde yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi ve üç adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının konu maddeleri aranan 1 şahıstan alıp, 8 gramını 160 Euro karşılığında tanımadığı iki farklı kişiye verdiğini itiraf ettiğini anlattı.

Polis, aranan 1 kişi olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 27.12.2021 16:03
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