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Evinde kokain bulundu!

Çatalköy’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda tutuklanan zanlı Cemil Gökmen Mengüç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Kasım 2021 Salı 18:06
Evinde kokain bulundu!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Çatalköy’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda tutuklanan zanlı Cemil Gökmen Mengüç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 28 Ekim 2021 tarihinde 11:50-14:15 saatleri arasında Çatalköy-Girne adresinde zanlı Cemil Gökmen Mengüç’e ait ikametgahta PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda yapılan aramada; ikametgah içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında Kokain ve yaklaşık 310 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemil Gökmen Mengüç
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