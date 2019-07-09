Evinde hint keneviri bitkisi yetiştiren kişi tutuklandı

İskele’ deki evinde 8.7.2019 tarihinde polis tarafından yapılan aramada 10 kök Hint Keneviri bitkisi yetiştiren ve tasarrufunda 21 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir miktar Hint Keneviri tohumları bulunduran O.A.H tutuklandı.

Zanlı bugün ek tutukluluk talebiyle İskele Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını üstlenen polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Yıldırım şahadetinde zanlının evinde garaj bölümünde yapılan aramada saksılar içerisinde ekili vaziyette 10 kök Hint Keneviri bitkisi, 18 gr Hint Keneviri bitkisi kurutulmuş yaprağı ve evin mutfak kısmında 3 gr. Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve bir miktar Hint Keneviri tohumu bulunduğunu aktardı.

Zanlının tutuklandığını ve gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğine vurgu yapan Gökhan, zanlının 3 gr ağırlığındaki Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi 2019 yılı Haziran ayı içerisinde tanımadığı bir şahıstan 500 TL karşılığı satın aldığını beyan ettiğini belirtti.

Meselenin yeni olduğuna değinen tahkikat memuru Gökhan emarelerin tahlile gönderileceğini, alınacak ifadeler yanında mesele ile ilgili bir kişinin de aranmakta olduğuna değinerek zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)