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Evinde 41 Gr Hint Keneviri Bulunan Şahıs Teminata Bağlandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi aldığı bir ihbar doğrultusunda, 3.2.20 tarihinde Gazimağusa’da ikamet eden Libya uyruklu Feras Nourddin Sassi Jaluta’ nın ikamevinde arama müzekkeresi tahtında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada ikametgâhın çeşitli yerlerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplan 41 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış, zanlı tutuklanmıştı.

Evinde 41 Gr Hint Keneviri Bulunan Şahıs Teminata Bağlandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi aldığı bir ihbar doğrultusunda, 3.2.20 tarihinde Gazimağusa’da ikamet eden Libya uyruklu Feras Nourddin Sassi Jaluta’ nın ikamevinde arama müzekkeresi tahtında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada ikametgâhın çeşitli yerlerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplan 41 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış, zanlı tutuklanmıştı.

07 Şubat 2020 Cuma 19:15
Evinde 41 Gr Hint Keneviri Bulunan Şahıs Teminata Bağlandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi aldığı bir ihbar doğrultusunda, 3.2.20 tarihinde Gazimağusa’da ikamet eden Libya uyruklu Feras Nourddin Sassi Jaluta’ nın ikamevinde arama müzekkeresi tahtında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada ikametgâhın çeşitli yerlerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplan 41 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış, zanlı tutuklanmıştı.

Zanlı 4.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

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İddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Raif Safa, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktarmak suretiyle anımsatmada bulundu. Safa şahadetinde alınan bilgi üzerine zanlının Gazimağusa’ da ikamet ettiği konutta arama emri gereğince yoklama yapıldığını, yatak odası ve oturma odası içerisinde naylon poşetlere sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 41 gr ağırlığında madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının gönüllü bir ifade vermek suretiyle bahse konu maddeleri 31.1.2020 tarihinde GKRY den ithal ettiğini itiraf ettiğini belirten Safa, kendisine okunan yazılı dava tebliğine “kabul etmiyorum” diye cevap verdiğini aktardı.

Bundan sonraki tahkikata zanlının etki etme olanağı bulunmadığını belirten Safa, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek, 13.000 TL nakdi teminat yatırması, haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
GazimagusaHint KeneviriUyuşturucuTeminat
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