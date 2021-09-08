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Evden çaldığı eşyaları internette sattı

Lefkoşa’da bir evden eşyaları çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Hüseyin Kurkmaz bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 14:45
Evden çaldığı eşyaları internette sattı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da bir evden eşyaları çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Hüseyin Kurkmaz bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis meuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, zanlının 2021 Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da Surlariçi’nde A.H’ye ait ikametgâhın giriş kapısı içerisinde ayni bölgede sakin Hüseyin Kurkmaz’ın hasar yapmadan giriş kapısından eve girip, kon ikametgâha ait spiral, dağ bisikleti 1 adet ayna, 1 adet su sebili, iki adet avizenin sirkat edildiğini belirtti. Polis, zanlının konu eşyaları internetten satışa sunduğunu ve mahkeme emriyle tutuklandığını anlattı. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı suçlamaları reddetti ve konu eşyaları satın aldığı kişileri söyleyeceğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin KurkmazLefkoşa
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