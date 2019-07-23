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Evde yapılan aramada temizlenmiş kan lekesi bulundu

Evde yapılan aramada temizlenmiş kan lekesi bulundu

23 Temmuz 2019 Salı 12:54
Evde yapılan aramada temizlenmiş kan lekesi bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 1 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen ve 8 Temmuz Pazartesi günü Okullar yolu, Şht. Ruso Ortaokulu’nun yanındaki toprak alanda cesedine ulaşılan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan zanlılar Cristian Osemudiamen Akhimemona, Eustese Isesele, Oba Francis, Jonhattan Osukomudu, Jeffrey Oziegbe Ikpotokin, Achazie Emeka bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Cinayetle ilgili tutuklanan zanlılar Marvellous Oboh, Ikponmwosa Cliffordonigho, Lewis Osemudiamhen Ibhasuemonjie, Nicolas Ibhasuemonjie, Friday Destiny Moses ise suçsuz oldukları anlaşılarak serbest kaldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Obasanje Adeola Owoyalr’ın 1 Temmuz’da arkadaşları tarafından kayıp olduğu ihbarı geldiğini ve cesedi bulunduğu 8 Temmuz tarihine kadar arandığını belirtti. İneci, Lefkoşa’da okullar yolu bölgesinde toprak alanda bulunan Obasanje Adeola Owoyalr’ın cesedine kendine ait olan ML 918 plakalı Toyota marka aracın bagajında battaniyeye sarılı şekilde bulunduğunu aktardı. Owoyalr’ın kesici ve delici alet ile öldürüldüğünü belirten İneci, cesedin bulunmasının ardından maktulün en son huzurda bulunan 6 zanlının bulunduğu apartmana giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis Müfettişi Feyyaz İneci, zanlıların üç günlük tutukluluk süresinde 38 kişiden ifade alındığını, 11 Temmuz’da olay yerini inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede duvarlarda ve halı üzerinde temizlenmiş kan lekesi bulduğunu anlattı. İneci, kan lekesinin maktulden alınan kan örneği ve zanlılara ait kan örnekleri ile Ankara Kriminal Polis Laboratuarı’na gönderildiğini belirtti. İneci, apartmandan alınan kan örneği ile maktulün kan örneğinin uyuştuğu sonucunun çıktığını söyledi. İneci, zanlıların tutukluluk süresince 21 kişiden daha ifade alındığını ve aranan bir zanlı daha olduğunu belirtti. İneci, meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmalarını talep etti. Zanlıların avukatları, müvekkillerinin şiddet gördüğünü ileri sürüp, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturmanın aydınlatılabilmesi için 6 gün daha tutuklu kalmalarına ayrıca doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.

Son Güncelleme: 23.07.2019 13:07
Anahtar Kelimeler:
CinayetLefkoşa
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