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Evde ne var ne yok çaldı!

 

25 Ağustos 2020 Salı 13:59
Evde ne var ne yok çaldı!
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’da işlenen ev açma ve sirkat suçları ile ilgili tutuklanan zanlı Necmettin Sönmez bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İşçi lojmanından cüzdan, telefon ve para çalmakla suçlanan zanlı Sönmez kefalet şartı ile tutuksuz yargılanacak.

YURTDIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının davalarında hazır olmasının sağlanması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL değerinde kefil kefaleti imzalaması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

İddialara göre, 19 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda zanlı Necmettin Sönmez, Talat Özakan’ın mandırasında bulunan işçi lojmanlarında Sheraz Hussain’in kaldığı odaya girerek komodinin çekmecesinden Hussain’in cüzdanını, içerisindeki 700 TL parayı ve Samsung S8 marka cep telefonunu sirkat etti. Lefkoşa kaza mahkemesinden alınan derdest emri gereği tutuklanan zanlı Necmettin Sönmez’in tasarrufunda çalınan cep telefonu bulunarak emare alındı. Sönmez ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etti.

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Son Güncelleme: 25.08.2020 15:05
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