Ev fareleri tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Bölgesinde meydana gelen “ev açma, hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında tutuklanan Necdet Demirel, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yener bugün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların dün çaldıkları bazı ziynet eşyalarını Girne’de bir kuyumcuda satmaya çalışırken yakalandıkları belirtildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlıların 14-22 Aralık 2019 tarihleri arasında, Doğanköy’de Mustafa Taşçıoğlu’na ait ikametgâhtan bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını, Alsancak’ta Oran Batmaz’a ikametgâhtan 80 Euro nakit parayı, Anıl Kaya’ya ait ikametgâhtan muhtelif kol saatleri ve ziynet eşyalarını ve Çatalköy’de, Şifa Demirdağ’a ait ikametgâhın bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını çaldıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Zanlıların tasarrufunda çalınan bazı eşyaların bulunduğunu kaydeden polis, Girne ve Mağusa bölgesinde birçok benzer vaka olduğunu, zanlıların bu hırsızlıklarla da bağları olabileceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların ilk etapta 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.