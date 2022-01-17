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Ev arkadaşlarını fuhuşa zorlayan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Fahişelik Yaptırma, Fuhuşa Teşvik, Cinsi Münasebette Bulundurma Niyeti ile Alıkoyma, Soygun, Şiddet Tehditi, Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlı Blessing Agbonselohbor ve Sabitu Omabele Akinyemi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 14:44
Ev arkadaşlarını fuhuşa zorlayan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.

Açıkada 2021 Ekim Ayı içerisinde Lefkoşa K.Kaymaklı adresinde aynı adreste sakin zanlı Blessing Agbonselohbor ve zanlı Sabitu Omabele Akınyemi’nin ev arkadaşı S.O.P (K-21 Öğrenci Nijerya)’yu Snapchat üzerinden tanımadığı erkeklerle cinsi münasebette bulundurmak niyetiyle bahse konu adreste alıkoyup, kabul etmemesi üzerine darp edip kendisini ve ailesini öldüreceği yönünde tehdit ettiğinin iddia edildiğini söyledi.

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Polis akabinde zanlının, bahse konu uygulama üzerinden tanıştırdığı bir erkek şahısla Lefkoşa' da bir adreste adı edileni 84000 Nayra (Nijerya Parası) karşılığında fuhuş yapmasına teşvik edip, fahişelik yaptırıp adı edilene ait Nijerya pasaportunu, aşı kartını, kendisine ait evraklarını zorla alarak soygun suçunu işlediğinin iddia edildiği ve bu yönde bir tahkikat başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis olayın bilgililerine 6 Ocak 2022 tarihinde geldiğini ve zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Sabitu Omabele Akınyemi’nin ise 13 Ocak’ta tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklandığını belirtti.

Polis, öğrenci statüsündeki zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek zanlıların ileride davalarında yargılanması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunmaları, 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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