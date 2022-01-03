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Ev arkadaşını göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklu yargılanacak

03 Ocak 2022 Pazartesi 18:07
Ev arkadaşını göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklu yargılanacak

(03-02-2022...MHA) Gazimağusa’da 20.12.21 tarihinde saat 02.50 raddelerinde, bir apartman dairesinde aralarında çıkan tartışma sonunda tasarrufunda bulundurduğu sivri uçlu bıçak ile birlikte kaldığı Nijerya uyruklu arkadaşı G.O.M’u göğsünden bıçaklayan Nijerya uyruklu O.B.A derdest emri gereği ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 03.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “ağır yaralama, yaralama ve izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 3 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Hasan Tanyeri’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği bilgide, zanlının 20.12.21 tarihinde Gazimağusa’da Sakarya bölgesinde müşteki ile birlikte kaldığı bir dairenin yatak odasında aralarında çıkan tartışma esnasında tasarrufunda bulunan toplam uzunluğu 34 cm, ağız uzunluğu 20 cm olan ahşap saplı sivri uçlu bir bıçağı ev arkadaşı müştekinin sol göğsünün altına bir kez sokmak suretiyle ağır şekilde yaraladığını söyledi.

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Zanlının olay sonrasında dördüncü kattan atlamak suretiyle kaçtığını, müştekinin de Lefkoşa Devlet hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten tanık, zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini söyledi. Olay sonrası dördüncü kattan atlamak suretiyle kaburgalarında kırık oluşan zanlının ayni gün tedavi maksadıyla acil servise gitmesi üzerine tespit edilerek tutuklandığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyleyen tanık, zanlının yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Sağlık durumunda meydana gelen iyileşme sonucu zanlının hastaneden taburcu edildiğini, bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçlardan kendisine okunan yazılı dava tebliğine cevap vermeyip sessiz kaldığına dikkat çeken tanık, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29.09.21 tarihinde 60 günlük vize ile KKTC’ye geldiğini, herhangi bir muhaceret kaydı yaptırmayıp 24.11.21 tarihinden itibaren yasal statüsü olmaksızın KKTC’de izinsiz ikamet etmekte olduğunun belirlendiğini söyledi.

Müştekinin ise tedavisinin tamamlandığını ve iyi olması nedeniyle 26.12.21 tarihinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini belirten tanık polis, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, KKTC’de yasal statüsü olmadan ikamet eden zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 3 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 03.01.2022 22:01
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