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Ev Açma Suçundan Tutuklanan Zanlı Mahkeme Huzuruna Çıkarıldı

05 Haziran 2022 Pazar 13:00
Ev Açma Suçundan Tutuklanan Zanlı Mahkeme Huzuruna Çıkarıldı

Evrim Kamalı

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Lefkoşa'da meydana gelen  “Ev açma”, “İkametgahtan sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklanan zanlı Zaman UI Hassan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlı Zaman UI Hassan’ın “Ev açma”, “İkametgahtan sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Erginsoylu, zanlının 30 Mayıs 2022 tarihinde, 07.30-16.30 saatleri arasında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bulunan bir eve, evin güneye bakan alüminyum kapısının 50x44 cm'lik penceresini kırıp girdiğini belirterek, daha sonra ikametgâh içerisinde bulunan 200 Euro değerinde bir çift yuvarlak altın küpe, 4 bin 500 TL ve 175 Euro sirkat ettiğini kaydetti. Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlının Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Erginsoylu, emarelerin hâlâ arandığını, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin söz konusu olduğunu ifade etti. Erginsoylu, serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğu üzerinde durarak, zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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