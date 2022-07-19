Ev açma suçundan cezaevine gönderildi...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ev açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Kemal Celal ve Mehmet Gazi Yeyran yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 18 yaşındaki zanlılar Kemal Celal ve Mehmet Gazi Yeyran 28.05-2022 - 01:06.2022 tarihleri arasında Cihangir Lefkoşa da sakin Esin Çelebi'nin (K-55) sorumluluğunda bulunan ikametgâhın güneye bakan demir bahçe kapısının üzerindeki asma kilidi muhtemelen sert bir cisimle vurup kırmak suretiyle açarak ikametgâhın içerisinde bulunan 1 adet 24 BTU’luk Beko marka klima, bir adet Talefon marka 24 btu luk klima, pencere ve kapılarında bulunan toplam 7 adet alüminyum çerçeveli sineklik teli, 5 adet bakır tencere ve ikametgâhın bahçe kısmında duvarında monteli vaziyette bulunan gazlı şofben ve 2 adet lavabo çeşmesini sirkat ettiklerini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada Minareliköy sanayisinde faaliyet gösteren Asbuzu Ltd'de 28.05.2022 tarihinde zanlı 2’nin klima motoru sattığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların birlikte karakola celp edildiklerinde işlemiş oldukları suçu itiraf ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis ayrıca zanlı Mehmet Gazi Yeyran’ın 2021 yılı Ekim ayı itibari ile ülkede kaçak olarak ikamet ettiğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlı Kemal Celal’ın davasında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Kıdemli Yargıç Ozankaya zanlı Mehmet Gazi Yeyran’ın ise ülkede kaçak olmasını dikkate alarak davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.