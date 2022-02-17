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Eski sevgilisine attığı mesaj başını yaktı!

Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlı Ertan Gül mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Şubat 2022 Perşembe 12:59
Eski sevgilisine attığı mesaj başını yaktı!

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlı Ertan Gül mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Kırgeç, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı Ertan Gül’ün 21.11.2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket" suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 21.11.2021 tarihinde saat 13.00 ile 14:00 saatleri arasında Lefkoşa'da, Mineraliköy'de kendisinin kullanımında bulundurduğu telefon hattına ait Whatsapp isimli uygulama üzerinden, eski sevgilisi olan ayni yerde sakin Ş. İ.’nin kızının kullanımında bulunan telefonda kullandığı whatsapp uygulamasına adı edilen müşteki Ş. İ.'ye hitaben" Sen benim yuvamı yıktın bu senin yanına kalmaz, bunu biliyorsun değil mi, ben her sabah sana beddua ediyorum. Ş.İ elimde emanetin var. Benim yoluma bir daha çıkarsan emanetini senin çalıştığın yerde herkese göstereceğim, benim kaybedecek bir şeyim yok, en ufak yanlışında göreceksin" şeklinde mesajlar göndermek sureti ile adı edileni rahatsız ederek elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu anlattı.

Polis, mesele polisin bilgisine 16.02.2022 tarihinde geldiğini, müştekinin ifadesinde, zanlının kendisine "emanetin" olarak söylediği sözden kastının, daha önceden ilişkileri sırasında çekilmiş olan cinsel içerikli fotoğrafların olduğunu açıkça ifadesinde beyan ettiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklandığını ve Samsung marka cep telefonunun emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, makul şüphe üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcından temin edilen arama müzekkeresi ışığında zanlının Minareliköy'de bulunan ikametgâhında 21.10-21.25 saatleri arasında arama yapılmış olup arama neticesinde 1 adet gri renk ADT 1061 -1 model Tablet adet rose renk Samsung marka cep telefonunun tespit edildiğini ve konu telefonların emare maksatlı olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, akabinde emare olarak alınan telefonların üzerinde yapılan ilk incelemede şikâyete konu whatsapp hattının zanlıya ait ikametgâhta tespit edilen tablette açık ve güncel olarak kullanılır vaziyette olduğu tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı aleyhinde polis kayıtlarında yapılan araştırmada 31.10.2019 tarihinde aynı kadına karşı Şiddet Kullanma Tehdidi ve Darp suçlarından dosya tanzim edildiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan ve ikametgâhı içerisinde tespit edilen elektronik cihazların PGM Data İncelemede detaylı incelenmesi yapılacağını, zanlının KKTC'de çalışma izinli olduğunu belirtti. Polis, zanlının aleyhine yürütülen tahkikatın devam etmekle birlikte zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme durumunun ortadan kalktığını söyledi. Polis, zanlının davaları görüşülünceğe değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, KKTC’de muteber iki kefilin 75’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Ertan Gül
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