banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101657
ALTIN
260.295
DOLAR
5.6926
STERLİN
7.0967
EURO
6.3882
Bilgisayarlar incelenecek
BİLGİSAYARLAR İNCELENECEK
Evde ne var ne yok almış!
EVDE NE VAR NE YOK...
Gazimağusa’da yangın
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN TEMİZLİKÇİ TUTUKLANDI
banner306

Eski kız arkadaşının yeni sevgilisi ile olan resim ve konuşmalarını ailesine gönderdi

Eski kız arkadaşının yeni sevgilisi ile olan resim ve konuşmalarını ailesine gönderdi

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:29
Eski kız arkadaşının yeni sevgilisi ile olan resim ve konuşmalarını ailesine gönderdi

Eski kız arkadaşının yeni sevgilisi ile olan resim ve konuşmalarını ailesine gönderdi

11 Temmuz 2019 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde, Tuzla’da sakin eski kız arkadaşının ikametgâhına giderek şifresini bildiği sosyal medya hesabındaki yeni sevgilisiyle olan görüşme kayıtlarını annesine göstermek için mülküne tecavüz eden Yaşar Çakır şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Zanlı teminat maksatları bakımından dün 18.7.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Mehmet Emin Doğan yemin tahtında verdiği şahadette zanlının 11.7.19 da eski kız arkadaşı olan şikâyetçinin şifresini bildiği sosyal medya hesabındaki görüşmelerini, ekran fotoğraflarını ve yeni sevgilisi ile olan konuşmalarını annesine göstermek için şikâyetçinin ikametgâhına giderek mülke tecavüz ettiğini aktardı.

banner317
Tahkikat memuru Doğan şahadetine devamla şikâyetçinin ikametgâhından gitmesini söylemesine rağmen zanlının küfür ettiğini, daha sonra şikâyetçinin yeni sevgilisi ile olan görüşme ve fotoğraflarını şikâyetçinin ablası ve kuzenlerine de göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğine aykırı suç işlediğini aktardı.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlının verdiği gönüllü ifadede işlemiş olduğu suçları kısmen kabul ettiğine değinen Tahkikat memuru Doğan zanlının evinde yaptığı aramada tespit ettiği diz üstü bilgisayar ile cep telefonuna el konulduğunu belirtti.

Zanlının bu aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığına değinen tahkikat memuru zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.  (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilgisayarlar incelenecek
Bilgisayarlar incelenecek
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Gifa’yı kurşunlayan sanığın kararı 25 Temmuz’da okunacak
Gifa’yı kurşunlayan sanığın kararı 25 Temmuz’da okunacak
1'i tutuksuz 2'si tutuklu yargılanacak
1'i tutuksuz 2'si tutuklu yargılanacak
Evde ne var ne yok almış!
Evde ne var ne yok almış!
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
Gazimağusa’da yangın
Gazimağusa’da yangın
1450 paket kaçak sigara bulundu
1450 paket kaçak sigara bulundu
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim