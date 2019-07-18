Eski kız arkadaşının yeni sevgilisi ile olan resim ve konuşmalarını ailesine gönderdi

11 Temmuz 2019 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde, Tuzla’da sakin eski kız arkadaşının ikametgâhına giderek şifresini bildiği sosyal medya hesabındaki yeni sevgilisiyle olan görüşme kayıtlarını annesine göstermek için mülküne tecavüz eden Yaşar Çakır şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Zanlı teminat maksatları bakımından dün 18.7.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Mehmet Emin Doğan yemin tahtında verdiği şahadette zanlının 11.7.19 da eski kız arkadaşı olan şikâyetçinin şifresini bildiği sosyal medya hesabındaki görüşmelerini, ekran fotoğraflarını ve yeni sevgilisi ile olan konuşmalarını annesine göstermek için şikâyetçinin ikametgâhına giderek mülke tecavüz ettiğini aktardı.

Tahkikat memuru Doğan şahadetine devamla şikâyetçinin ikametgâhından gitmesini söylemesine rağmen zanlının küfür ettiğini, daha sonra şikâyetçinin yeni sevgilisi ile olan görüşme ve fotoğraflarını şikâyetçinin ablası ve kuzenlerine de göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğine aykırı suç işlediğini aktardı.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlının verdiği gönüllü ifadede işlemiş olduğu suçları kısmen kabul ettiğine değinen Tahkikat memuru Doğan zanlının evinde yaptığı aramada tespit ettiği diz üstü bilgisayar ile cep telefonuna el konulduğunu belirtti.

Zanlının bu aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığına değinen tahkikat memuru zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)