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Eski kız arkadaşının videolarını yayınlamakla tehdit eden şahıs teminata bağlandı
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Eski kız arkadaşının videolarını yayınlamakla tehdit eden şahıs teminata bağlandı

Eski kız arkadaşının videolarını yayınlamakla tehdit eden şahıs teminata bağlandı

07 Ocak 2020 Salı 16:31
Eski kız arkadaşının videolarını yayınlamakla tehdit eden şahıs teminata bağlandı

2019 yılı içerisinde Gazimağusa’da, Girne’de sakin 18 yaşındaki eski kız arkadaşı B.K’ yi önceden whatsApp üzerinden yapmış oldukları görüntülü telefon görüşmeleri ve müstehcen videoları kız arkadaşından habersiz kayda alan ve sonrasında yayınlamakla tehdit eden Onur Aydın, şikâyet üzerine 3.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve 4.1.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 7.1.20 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yemin altında olgularla ilgili mahkemede bilgi veren polis memuru Şükrü Hafız zanlının ayrıldığı kız arkadaşını önceden whatsApp üzerinden yapmış oldukları konuşmalar esnasında izni olmaksızın kayda aldığı müstehcen video görüntülerini yayınlamak suretiyle tehdit ederek özel hayatın gizliliğini ihlal ve telefonda taciz suçunu işlediğini aktardı.

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Olayın 3.1.2020 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığına değinen Hafız zanlının gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini belirtti. Zanlının kullanımındaki cep telefonunun emare olarak alındığını söyleyen Hafız,  telefon içerisinde birçok video kaydının bulunduğunu ve bunların incelenmekte olduklarını belirtti.

Zanlının bundan sonraki tahkikata etki etme olanağı bulunmadığını belirten Hafız, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 50 bin’er TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Onur Aydın
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