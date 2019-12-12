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Eski kız arkadaşının resimlerini sosyal medyada paylaştı

Eski kız arkadaşının resimlerini sosyal medyada paylaştı

12 Aralık 2019 Perşembe 21:33
Eski kız arkadaşının resimlerini sosyal medyada paylaştı

Ayrıldığı kız arkadaşının resimlerini sosyal medya üzerinden deşifre eden Orhan Zihni Hoplar aleyhinde tanzim edilen özel hayatın gizliliğine aykırı suç ve itale-i lisan davaları ile ilgili karar ağır ceza mahkemesi yargıcı Hazan Aksun tarafından okundu. Aksun okumuş olduğu kararda, özel hayatın gizliliğine herkesin saygı duyması gerektiğine dikkat çekti ve yasa koyucunun bu gibi suçlar için 5 yıla kadar hapis cezası takdir ettiğini söyledi. Herkesin özel hayatına saygı göstermesinin Anayasa tarafından çizilmiş ve garanti altına alınmış bir yasa olduğuna dikkat çeken Aksun sanığın kıskançlık yüzünden işlediğini belirttiği bu suç sonrasında kız arkadaşına küfür etmesi ve polisin ikazına rağmen tekrarlaması ağırlaştırıcı unsurlar olarak dikkate alınmıştır dedi.

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Sanığın sosyal hayattaki durumu, genç yaşta olması, sabıkasız oluşu, suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyması ve sosyal hizmetler dairesinin raporunu sanık lehine hafifleyici unsurlar olarak dikkate aldıklarını belirten Aksun sanığa ceza takdir ederken kamu menfaatinin sağlanması yönünde hapislik cezası dışında bir cezanın verilemeyeceğine vurgu yaptı.

Tüm olgular dikkate alındıktan sonra sanığı aleyhinde getirilen her iki davada suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirttikten sonra birinci dava için 4 ay hapislik cezası takdir edildiğini, ikinci davadan ise ceza verilmeyip sabıka olarak kaydedilmesi yönünde karar verildiğini belirtti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaOrhan Zihni Hoplar
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