Eski kız arkadaşının resimlerini sosyal medyada ifşa etti tutuklandı

Kendisinden ayrılmak isteyen eski kız arkadaşının resimlerini sosyal medya üzerinden ifşa eden İncirli sakini Gökhan Arapbayram ( E-35) şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten Dörtyol polis karakolunda görevli Yenal Hüdakan yemin altında verdiği şahadette olayla ilgili bilgiler aktardı.

Hüdakan verdiği şahadetinde zanlının Nisan 2019 ayı içerisinde Akdoğan’da cep telefonu ile çekmiş olduğu resimleri eski kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle sosyal medya ağı üzerinden açmış olduğu “sözün bitişi” isimli hesabından yayınlamak suretiyle ifşa ettiğini aktardı.

Olayın 7.7.19 tarihinde polise aktarılması üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını aktaran Hüdakan, zanlı aleyhine özel hayatın gizliliğini ihlal ve elektronik haberleşme yasasını ihlal suçlarından dosya tanzim edildiğini belirtti. Hüdakan şahadetine devamla zanlının gerek gönüllü ifadesinde gerekse yazılı dava tebliğine verdiği cevapta suçlarını kabul ettiğine vurgu yaptı.

Meselenin tahkikatını tamamladığını belirten tahkikat memuru KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminatla serbest kalmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50000’er TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)