banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurlu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurlu yarın toplanacak
Girne'de feci olay!
Girne'de feci olay!
Ataoğlu: “Maraş, ülke tanıtımı için çok değerli“
Ataoğlu: “Maraş, ülke tanıtımı için...
DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu
DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar...
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
banner404
Flaş Haber
Girne'de feci olay!
Kapat

Eski kız arkadaşını darp etti

Eski kız arkadaşını kendisine vermiş olduğu borçları geri istediği gerekçesi ile darp eden zanlı Ahmed Mohammed Ezzulddin tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Ekim 2022 Pazar 13:30
Eski kız arkadaşını darp etti

(Kamalı Haber) – Eski kız arkadaşını kendisine vermiş olduğu borçları geri istediği gerekçesi ile darp eden zanlı Ahmed Mohammed Ezzulddin tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlı Ahmed Mohammed Ezzulddin'in "Mülke tecavüz", "Ciddi darp" ve "Rahatsızlık çıkarma" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kırgeç, zanlının 8 Ekim 2022 tarihinde saat 14.15 raddelerinde Hamitköy'de kendisine olan borcunu geri istediği gerekçesiyle eski sevgilisinin ikametgahının önünde yüksek sesle bağırıp çağırıp gürültü çıkararak rahatsızlığa neden olduğunu belirterek, müştekinin kapıyı açmasının ardından zanlının sol eli ile ikametgahın açık olan kapısından elini içeriye doğru sokup mülke tecavüz ettiğini kaydetti. Zanlının daha sonra müştekinin sağ kolunu tutup sıkarak ciddi darp suçunu da işlediğini dile getiren Kırgeç,  müştekinin kolunda yüzeysel sıyrıklar oluştuğunu ifade etti. Kırgeç, müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde aynı gün muayene edildiğine işaret ederek, vücudunda darp ve cebir izleri olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini bildirdi. Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden Kırgeç, tercümanla birlikte verdiği gönüllü ifadede suçlarını kabul eden beyanlarda bulunduğunun altını çizdi.

Polis memuru Doğcan Kırgeç, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, incelenmesi gereken kamera kayıtlarının söz konusu olduğunu vurgulayarak, ayrıca zanlının ülkedeki statüsüyle ilgili yapılan araştırmada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden öğrenci olduğunun öğrenildiğini bu bilginin Muhaceret Dairesi ve okul sistemleri üzerinden netleştirilmesinin önem arz ettiğini söyledi. Zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken Kırgeç,  soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Darp Kadına şiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırda uyustrucu ile yakalandı
Sınırda uyustrucu ile yakalandı
Casino'Dan fiş çaldı
Casino'Dan fiş çaldı
Ders çalışmak yerine, sahtekarlığa başvurdu
Ders çalışmak yerine, sahtekarlığa başvurdu
Sahte dolar operasyonu
Sahte dolar operasyonu
Kıyafet çalmaya çalıştı
Kıyafet çalmaya çalıştı
Sarhoşluk başına bela oldu
Sarhoşluk başına bela oldu
Evinde uyuşturucu zulası çıktı
Evinde uyuşturucu zulası çıktı
İş yerinin parasını çaldı
İş yerinin parasını çaldı
Ercan'da kara para soruşturması
Ercan'da kara para soruşturması
Tecavüz zanlısının şekeri yükseldi
Tecavüz zanlısının şekeri yükseldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim