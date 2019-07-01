Eski eşinin çıplak videosunu akrabalarına gönderdi

Savaşır, .A.Ö.’nün ifadesinde konu resim ve videoların kendisinden izinsiz çekildiğini söylediğini, ayrıldığı eski eşiyle bir ara barışma aşamasına geldiklerini, bu görüntü ve fotoğrafların o zaman zanlı tarafından temin edildiğini söylediğini aktardı.