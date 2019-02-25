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Eski eşini darp etti
ESKİ EŞİNİ DARP ETTİ
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Eski eşini darp etti

Eski eşini darp etti

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:47
Eski eşini darp etti

Kaymaz teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da boşandığı ini ciddi şekilde darp eden zanlı Mehmet Kaymaz tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolunda görevli Polis memuru, zanlı Mehmet Kaymaz’ın Lapta’da meydana gelen “Ciddi Darp” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 24 Şubat tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Lapta’da Şht. İbrahim Nidai Caddesi üzerinde bulunan Olivian sitesindeki ikametgâhta, boşandığı eski eşi K.A.’yla tartışma yaşadığını anlattı. Polis, zanlının tartışmanın ardından her iki eliyle eski eşinin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak, ciddi bir şekilde darp ettiğini aktardı.

K.A.’nın şikâyeti üzerine olayın polisin bilgisine geldiğini belirten polis memuru, K.A’nın Girne Akçiçek Hastanesi’nde doktor kontrolüne götürüldüğünü ve doktordan temin edilen raporda yüzünde, sol kolunda ve boynunun sağ tarafında çok sayıda ve ebatta ekimoz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, meseleyle ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme , bir kişinin imza edeceği 30 bin TL’lik kefalet senedi karşılığında zanlının ileride yargılanıncaya dağın serbest kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet KaymazDarpKadın
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