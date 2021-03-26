Eski eşini darp eden Koska'ya 11 ay hapis

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek, eski eşinin evine gidip, izinsiz içeri giren, yatak odasında uyuyan kadının saçlarını makasla kesip, ardından yüzüne yorgan bastırıp darp eden sanık İbrahim Koska hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 11 ay hapse mahkûm edildi. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, olayın Ocak 2021 tarihinde saat 01.30 raddelerinde meydana geldiğini anımsattı. Sağer, sanığın eski eşine ait ikametgâha evin bahçe kısmının duvarından atlayarak kilitli olmayan yatak odası kapısını açıp girdiğini, makas ile yatak odasında yatan eşinin saçını kesip kadının fark etmesi üzerine ise yorgan ile yüzünü kapatıp vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini belirtti. Sanığın eşine karşı geçmişte benzer suçlar işlediğini, daha önce 6 ay hapse mahkûm edildiğini kaydeden Yargıç Sağer, bu hususu da dikkate alarak sanık hakkında karar verdiğini açıkladı. Sağer, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 11 ay hapse mahkûm ettiğini açıkladı.