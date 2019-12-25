Eski eşine silah doğrultup tehdit eden zanlı tutuklandı

24.12.19 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Tuzla köyü içerisinde umumi bir cadde üzerinde içki tesiri altında olduğu bir esnada ayrıldığı eski eşi Z.T’ ye silah doğrultup şiddet tehdidinde bulunan Tuzla sakini Halil Teoman şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 25.12.19 tarihinde kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde taşıma, tasarruf, şiddet tehdidi, darp, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavrı hareket, itale i lisan ve içki tesiri altında iken ateşli silah bulundurma suçlarıyla ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Salih Fidan Ersan olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Ersan şahadetinde, 24.12.19 akşamı saat 20.00 raddelerinde Tuzla köyü içerisinde umumi bir yer olan cadde üzerinde alkol tesiri altında olduğu bir esnada ayrılmış olduğu eski eşi Z.T ile tartışmaya başladığını belirtti.

Eski eşine hitaben “seni vuracam” deyip silah doğrulttu

Tartışma neticesinde zanlının eski eşine hitaben “ yedi garnın oro..bu “ diyerek itale i lisanda bulunduktan sonra sol omuzundan tutup çekmek suretiyle onu darp ettiğini, makul sebep olmadan bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp gelişigüzel hareketlerle uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu belirten Ersan, “ seni vuracam “ dedikten sonra aracının bagajında bulunan Huğlu marka Ç.K av tüfeğini alarak içerisine canlı av fişeği koyduktan sonra eski eşine doğrultmak suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının hastane çemberi yakınında yolun solunda aracı içerisinde bulunduğu esnada tespit edildiğini aktaran Ersan araç içerisinde arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında kanunsuz olarak taşıdığı adına kayıtlı Huğlu marka Ç.K av tüfeği, 31 adet 12’ lik canlı av tüfeği fişeği, 1 adet avcı yeleği bularak araç ile birlikte emare olarak alındığını belirten Ersan suçüstü hali nedeniyle zanlının da tutuklandığını söyledi.

Tahkikatın tamamlandığına değinen tahkikat memuru ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 100000 TL tutarındaki şahsi kefalet senedi ile serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)