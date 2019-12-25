banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113329
ALTIN
285.869
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6758
EURO
6.5872
Gazimağusa'da ev yangını
GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI
Ev fareleri tutuklandı
EV FARELERİ TUTUKLANDI
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU

Eski eşine silah doğrultup tehdit eden zanlı tutuklandı

Eski eşine silah doğrultup tehdit eden zanlı tutuklandı

25 Aralık 2019 Çarşamba 18:25
Eski eşine silah doğrultup tehdit eden zanlı tutuklandı

24.12.19 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Tuzla köyü içerisinde umumi bir cadde üzerinde içki tesiri altında olduğu bir esnada ayrıldığı eski eşi Z.T’ ye silah doğrultup şiddet tehdidinde bulunan Tuzla sakini Halil Teoman şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 25.12.19 tarihinde kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde taşıma, tasarruf, şiddet tehdidi, darp, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavrı hareket, itale i lisan ve içki tesiri altında iken ateşli silah bulundurma suçlarıyla ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Salih Fidan Ersan olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Ersan şahadetinde, 24.12.19 akşamı saat 20.00 raddelerinde Tuzla köyü içerisinde umumi bir yer olan cadde üzerinde alkol tesiri altında olduğu bir esnada ayrılmış olduğu eski eşi Z.T ile tartışmaya başladığını belirtti.

banner317
Eski eşine hitaben “seni vuracam” deyip silah doğrulttu

Tartışma neticesinde zanlının eski eşine hitaben “ yedi garnın oro..bu “ diyerek itale i lisanda bulunduktan sonra sol omuzundan tutup çekmek suretiyle onu darp ettiğini, makul sebep olmadan bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp gelişigüzel hareketlerle uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu belirten Ersan, “ seni vuracam “ dedikten sonra aracının bagajında bulunan Huğlu marka Ç.K  av tüfeğini alarak içerisine canlı av fişeği koyduktan sonra eski eşine doğrultmak suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının hastane çemberi yakınında yolun solunda aracı içerisinde bulunduğu esnada tespit edildiğini aktaran Ersan araç içerisinde arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında kanunsuz olarak taşıdığı adına kayıtlı Huğlu marka Ç.K av tüfeği, 31 adet 12’ lik canlı av tüfeği fişeği, 1 adet avcı yeleği bularak araç ile birlikte emare olarak alındığını belirten Ersan suçüstü hali nedeniyle zanlının da tutuklandığını söyledi.

Tahkikatın tamamlandığına değinen tahkikat memuru ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 100000 TL tutarındaki şahsi kefalet senedi ile serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Şiddet TehdidiHalil Teoman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev fareleri tutuklandı
Ev fareleri tutuklandı
Şimşek 3 ay hapis yatacak
Şimşek 3 ay hapis yatacak
Bilge Lord Deli çıkamadı
Bilge Lord Deli çıkamadı
Çukurova’da elektrik akımı hırsızlığı
Çukurova’da elektrik akımı hırsızlığı
Gazimağusa'da ev yangını
Gazimağusa'da ev yangını
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
Alışveriş merkezinden hırsızlık
Alışveriş merkezinden hırsızlık
Ev fareleri tutuklandı
Ev fareleri tutuklandı
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
Özyüksel Mobilya hırsızlık olayında yeni gelişme!
Özyüksel Mobilya hırsızlık olayında yeni gelişme!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim