Eski eser tasarrufundan Cemil Oğuz’a 6 ay hapis cezası

Eylül 2018 yılı içerisinde tasarrufunda kilise malı eserle yakalanan Cemil Oğuz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 ay hapse mahkûm edildi.Bugün 21.12.20 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam eden Ağır Ceza Mahkemesi, Eylül 2018 yılı içerisinde tasarrufunda 14 adet kilise malı eser bulundurmaktan aleyhinde eski eser tasarrufu suçlamasıyla dosya tanzim edilen sanık Cemil Oğuz hakkındaki dosyayı karara bağladı.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanık aleyhindeki kararı yargıç Hazan Aksun tarafından okundu. Aksun, aleyhinde getirilen davalardan suçlu buldukları sanığı tüm unsurlar dikkate alındıktan sonra 6 ay hapse mahkûm ettiklerini belirtti. (MHA)