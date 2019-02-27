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Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…
ESKİ ESER NİTELİKLİ TESTİLERLE YAKALANDILAR…
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Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…

Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:27
Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…

Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün sabah aldıkları ihbar üzerine Galpsides bölgesinde operasyon düzenledi. CÖŞ ekipleri düzenledikleri operasyon sonucunda 10 adet eski eser nitelikli testi ele geçirdi. Konu eski eser nitelikli testileri tasarruf eden Serhat Borak, Güldoğan Güngör ve İbrahim İldeniz ise tutuklandı. “Kanunsuz eski eser tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün öğleden sonra Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Borak, Güngör ve İldeniz aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Testiler zanlı Borak’ın aracından çıktı

Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, 26 Şubat 2019 tarihinde saat 11:15’te alınan bir bilgi üzerine Glapsides araç park yerine operasyon düzenlendiğini söyledi. Düzenlenen operasyon kapsamında, zanlı Serhat Borak’ın kullanımında bulunan GB 030 plakalı araç içerisinde arama yapıldığını belirten Safa, yapılan aramada 10 parça eski eser nitelikli testi bulunduğunu ve zanlı Borak ile olay yerinde bulunan zanlı Güldoğan Güngör ve İbrahim İldeniz’in tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Safa, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Serhat Borak, Güldoğan Güngör ve İbrahim İldeniz’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 27.02.2019 10:38
Anahtar Kelimeler:
EserTarihiGüldoğan Güngör İbrahim İldenizSerhat Borak
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