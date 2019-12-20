Eski başkana 5 yıl hapis

Bugün 20.12.19 tarihinde Gazimağusa’da kıdemli yargıç Fatma Şenol başkanlığında kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda bulunan ve İskele’de bir bankanın şube müdürü olarak görev yapmakta olan ayrıca Larnaka Gençler Birliği spor kulübünün eski başkanlarından Mustafa Gülcan hakkında açılan davayı görüşüp karara bağladı ve 5 yıl hapislikle cezalandırdı.

Ağır ceza mahkemesinin kararı kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu. Bir bankanın İskele şube müdürü görevinde bulunan sanık Mustafa Gülcan’ın görevde olduğu bir esnada bankanın iki müşterisinin hesaplarında bilgisayar ortamında oynama yapmak suretiyle 248.970 TL parayı zimmetine geçirmek suretiyle aleyhine dosya tanzim edildiğini söyleyen Toroslu sanığın şikâyet üzerine tutuklandığını belirtti.

Sanık aleyhine 1- sahte belge düzenlemek 2- müstahdem tarafından sirkat 3- dolandırmak kastıyla hile yapmak ve 4- sahte davranışla para temin etmekten dört dava getirildiğine değinen Toroslu sanığın aleyhine getirilen tüm davaları kabul ettiğini belirtti.

İşlenen suçların ağır hapislik cezası gerektiğine dikkat çeken Toroslu savunma avukatının aktardığı evli ve 2 çocuk babası olan sanığın görev yaptığı spor kulübünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu meblağı harcadığını ve bu olay nedeniyle tüm mal varlığını kaybetmek suretiyle büyük bir yıkıma uğradığını ve borç altına girdiğini belirterek verilecek cezada mülayim davranılmasının talep edildiğini aktardı.

Kendisine güven duyulan bir bankanın şube müdürü görevini hiçe sayarak hesaplarda hile yapmak ve sahte belge düzenlemek suretiyle hesaplardan para çekmek suretiyle bu suçlara tevessül etmesinin kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur ve mahkemenin bu gibi suçlara müsamaha göstermesi beklenemez diyen Toroslu sanığın uzun bir süre içerisinde sürekli tekrarlamasını ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini söyledi.

Banka müşterilerinin bir kısmının telafi edilerek şikâyetçi sayısında azalma görülmesini dikkate aldıklarını belirten Toroslu, ceza takdir edilirken İddia makamının aktarmış olduğu sanık aleyhine açılmış olan ve halen askıda bulunan toplam 777665 TL ve 169677 sterlin tutarındaki meblağa konu 19 dava dosyasının da ceza takdirinde nazara alındığını söyledi.

Sanık Mustafa Gülcan’ ı suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirten Toroslu sanığa aleyhine getirilen birinci davadan 5 yıl, ikinci davadan 4 yıl, üçüncü davadan 2 yıl ve dördüncü davadan 1 yıl hapislik cezası takdir ettiklerini açıkladı. Ayrıca cezaların birlikte çekileceğini belirtti. (MHA)