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Eşinin ölümüyle ilgisinin olmadığı anlaşıldı

Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde 47 yaşındaki Hacer Ulaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan eşi Hüseyin Havalar’la ilgili duruşma kararı açıklandı. Hüseyin Havalar, yargılandığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat etti.

03 Ağustos 2021 Salı 14:53
Eşinin ölümüyle ilgisinin olmadığı anlaşıldı

Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Başkan Nüvit Gazi açıkladı.

Başkan Nüvit Gazi, sanık aleyhinde yürütülen tahkikatta ciddi eksiklikler olduğu evin kapısının kolları üzerinden parmak izi alınmadı, olay yerinde görülen kamyonetin sanığa ait olmadığını, ayrıca maktülenin ölü olarak üzerinde tespit edildiği koltuğunda emare olarak alınmamasının hata olduğuna bulgu yaptı.

Başkan Nüvit Gazi, savcılığın, sunulan şahadet ve emareler ışığında davayı şüpheden ari ispat edemediğine karar verdiklerini açıkladı ve sanık Hüseyin Havalar’ın aleyhine getirilen tüm davalardan beraat ettiğini açıkladı.

Hacer Ulaş, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunmuştu.

Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edilmişti.

Hüseyin Havalar, adam öldürme suçundan itham edilmiş ve suçlamaları kabul etmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Havalar
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