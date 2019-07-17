Eşini telefon uygulamasıyla takibe aldı şikayet üzerine tutuklandı

Ayrılma aşamasında olduğu ancak aynı evde birlikte kaldığı eşinin cep telefonuna internet üzerinden kurduğu bir program ile eşinin hareketlerini gözlem altına alan Gazimağusa sakini Hasan Yorgancı şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Özel hayatın gizliliğine aykırı suçtan aleyhine dosya tanzim edilen zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru İbrahim Gökova yemin tahtında verdiği şahadette zanlının birlikte yaşadığı ancak ayrılma aşamasında olan eşinin cep telefonuna internet üzerinden yüklediği bir program vasıtasıyla hareketlerini gözetim altına almayı sağladığını aktardı. Bu program vasıtasıyla eşinin gitmiş olduğu yerlerde çekmiş olduğu resim ve ses kayıtlarının kendi cep telefonuna ulaşmasını sağlayan zanlının daha sonra ayrılma aşamasında olduğu eşine sosyal medya üzerinden bu görüntüleri göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğine aykırı harekette bulunduğunu aktardı.

Eşinin şikayeti üzerine tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Gökova zanlının yazılı dava tebliğine de kabul ediyorum cevabını verdiğini aktardı.

Tahkikatını tamamladığını belirten Gökova KKTC vatandaşı ve malul emekli olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi ve KKTC vatandaşı 2 kişinin 50000 er TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Fotoğrafımı beğenmediyseniz soyunup poz vereyim

Zanlı mahkeme binasında polis aracından indikten sonra karşısında gördüğü basın mensuplarına iki eliyle çirkin bir işaret yaparak “durun size poz vereyim de öyle çekin” dedi. Mahkeme sonrasında ise aynı zanlı mahkeme içerisinde mukayyitlik önünde gördüğü basın mensuplarına bu sefer “fotoğrafımı beğenmediyseniz soyunup öyle poz vereyim” diye laf atması ilgiyle karşılandı. Basın mensupları ise bu harekete duyarsız kalarak görevlerine devam etti. (MHA)