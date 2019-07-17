banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99806
ALTIN
259.931
DOLAR
5.6860
STERLİN
7.0754
EURO
6.3840
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
22 yaşındaki genç kayıp!
22 YAŞINDAKİ GENÇ KAYIP!
Gazimağusa’da aracı yaktılar
GAZİMAĞUSA’DA ARACI YAKTILAR
banner306

Eşini telefon uygulamasıyla takibe aldı şikayet üzerine tutuklandı

Eşini telefon uygulamasıyla takibe aldı şikayet üzerine tutuklandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:10
Eşini telefon uygulamasıyla takibe aldı şikayet üzerine tutuklandı

Eşini telefon uygulamasıyla takibe aldı şikayet üzerine tutuklandı

Ayrılma aşamasında olduğu ancak aynı evde birlikte kaldığı eşinin cep telefonuna internet üzerinden kurduğu bir program ile eşinin hareketlerini gözlem altına alan Gazimağusa sakini Hasan Yorgancı şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Özel hayatın gizliliğine aykırı suçtan aleyhine dosya tanzim edilen zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru İbrahim Gökova yemin tahtında verdiği şahadette zanlının birlikte yaşadığı ancak ayrılma aşamasında olan eşinin cep telefonuna internet üzerinden yüklediği bir program vasıtasıyla hareketlerini gözetim altına almayı sağladığını aktardı. Bu program vasıtasıyla eşinin gitmiş olduğu yerlerde çekmiş olduğu resim ve ses kayıtlarının kendi cep telefonuna ulaşmasını sağlayan zanlının daha sonra ayrılma aşamasında olduğu eşine sosyal medya üzerinden bu görüntüleri göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğine aykırı harekette bulunduğunu aktardı.

Eşinin şikayeti üzerine tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Gökova zanlının yazılı dava tebliğine de kabul ediyorum cevabını verdiğini aktardı.

banner317
Tahkikatını tamamladığını belirten Gökova KKTC vatandaşı ve malul emekli olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi ve KKTC vatandaşı 2 kişinin 50000 er TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Fotoğrafımı beğenmediyseniz soyunup poz vereyim

Zanlı mahkeme binasında polis aracından indikten sonra karşısında gördüğü basın mensuplarına iki eliyle çirkin bir işaret yaparak “durun size poz vereyim de öyle çekin” dedi. Mahkeme sonrasında ise aynı zanlı mahkeme içerisinde mukayyitlik önünde gördüğü basın mensuplarına bu sefer “fotoğrafımı beğenmediyseniz soyunup öyle poz vereyim” diye laf atması ilgiyle karşılandı. Basın mensupları ise bu harekete duyarsız kalarak görevlerine devam etti. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Çalıştığının karşılığını alamadı iş yeri sahibinin aracını ateşe verdi
Çalıştığının karşılığını alamadı iş yeri sahibinin aracını ateşe verdi
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Gazimağusa’da 19 karton gümrüksüz sigara…
Gazimağusa’da 19 karton gümrüksüz sigara…
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
Yeniboğaziçi'nde uyuşturucu bulundu
Yeniboğaziçi'nde uyuşturucu bulundu
Gazimağusa’da hintkeneviri tasarrufu: 1 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da hintkeneviri tasarrufu: 1 kişi tutuklandı
22 yaşındaki genç kayıp!
22 yaşındaki genç kayıp!
Anne eski eserden suçundan oğlu uyuşturucu maddeden tutuklandı
Anne eski eserden suçundan oğlu uyuşturucu maddeden tutuklandı
Gazimağusa’da aracı yaktılar
Gazimağusa’da aracı yaktılar

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim